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БЕБ викрили велике ухилення від податків

БЕБ викрили велике ухилення від податків

Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в особливо великих розмірах.

Встановлено, що керівник одного з підприємств харчової промисловості, аби ухилитись від сплати податків, нараховував понад 200 співробітникам лише мінімальну зарплату. Решту суми вони отримували готівкою. Підприємство працює у сфері харчової промисловості.

Детективи також зʼясували, що задля реалізації такої схеми був сформований спеціальний тіньовий фонд оплати праці.

У такий спосіб компанія значно зменшила суму податкових зобов’язань та уникла сплати єдиного внеску. Сума завданих бюджету збитків складає понад 8 млн грн.

Службовій особі підприємства повідомлено про підозру.

Під час слідства детективи Теруправління забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі. Кримінальне провадження відносно підозрюваного скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту складеного аналітиками Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/7736

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