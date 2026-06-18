БЕБ - власниця мережі магазинів дробила бізнес через родичів і працівників

Схему ліквідовано, а до бюджету повернуто майже 12 млн грн

Майже 12 млн грн податків та штрафних санкцій відшкодовано до державного бюджету завдяки роботі детективів ТУ БЕБ в Одеській області. Вони викрили та ліквідували схему штучного дроблення бізнесу, організовану власницею мережі продуктових міні-маркетів в Миколаївській області.

За даними слідства, для мінімізації податкових зобов’язань фігурантка залучила родичів, знайомих та працівників, яких зареєстрували як окремих ФОПів. Через рахунки 17 підконтрольних підприємців підозрювана здійснювала продаж продуктів харчування, що дозволяло приховувати реальні доходи.

Загальна виручка від реалізації товарів склала майже 84 млн грн, однак ці кошти не були відображені у податковій звітності. Унаслідок таких дій до бюджету не надійшло понад 11,6 млн грн податків.

Під час досудового розслідування жінка визнала свою вину, погодилася з висновками експертизи та повністю відшкодувала завдані державі збитки.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства.

Схему дроблення бізнесу повністю ліквідовано.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/11331

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