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БЕБ зупинило ухилення від сплати понад 15 млн грн

БЕБ зупинило ухилення від сплати понад 15 млн грн

Детективи ТУ БЕБ у Вінницькій області завершили досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків підприємством, що спеціалізується на зберіганні агропродукції.

У ході слідства встановлено, що для мінімізації податкового навантаження директор безпідставно відніс до витрат фінансові операції, не пов’язані з господарською діяльністю товариства. Це призвело до ухилення від сплати понад 15 млн грн податку на прибуток.

На стадії досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/7748

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