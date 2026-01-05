Берлін без світла та тепла: електропостачання зможуть відновити лише через кілька днів

На південному заході Берліна десятки тисяч жителів залишаються без електроенергії після ймовірної диверсії.

Про це пише видання FAZ.

Як заявив мер міста Кай Вегнер (ХДС), винуватцями були "явно ліві екстремісти". Рано вранці суботи пожежа на кабельному мосту через канал Тельтов, що веде до електростанції Ліхтерфельде, пошкодила життєво важливі лінії електропередач.

Як зазначає видання, рано вранці в суботу пожежа пошкодила життєво важливі лінії електропередач на кабельному мосту через Тельтовський канал, що веде до електростанції Ліхтерфельде.

Поліція розслідує інцидент як підпал. Служба державної безпеки, відповідальна за політично мотивовані злочини, отримала листа з відповідальністю, справжність якого, згідно з офіційними заявами, була перевірена.

Як пише FAZ, відключення електрики торкнулось 45 000 домогосподарств та понад 2200 підприємств.

За даними оператора мереж Stromnetz Berlin, з того часу електропостачання було відновлено для 7000 домогосподарств та 150 комерційних клієнтів. Постраждали райони Ніколассее, Целендорф, Ваннзее та Ліхтерфельде.

38 000 домогосподарств та понад 2000 комерційних клієнтів залишаються без електроенергії. Stromnetz Berlin продовжує очікувати, що всі постраждалі домогосподарства не відновлять електропостачання раніше, ніж в четвер вдень.

Як пише FAZ, навіть удень супермаркети та багато магазинів були змушені закриватися, оскільки нічого не працювало без електроенергії.

Системи опалення також здебільшого не працюють без електроенергії, оскільки вона потрібна для насосів та систем керування. За даними Сенату, постраждало навіть централізоване теплопостачання, оскільки насоси не могли надійно транспортувати тепло без електроенергії.

Джерело: epravda.com.ua

