“Бэтмен” наш опять, бл..дь, начудил ― шось віз воякам, теперь шмонают” - перехоплення ГУР

У черговій перехопленій українськими розвідниками розмові росіянин розповідає про пригоди бєлгородського таксиста “Бетмена” ― “супергерой” віз російським військовим наркотиків, але попався.

Окупанти залишились без дози, а перед рештою бєлгородських таксистів через необачного “Бетмена” відкрилась геть невтішна перспектива.

“Бэтмен” наш опять, бл..дь, начудил. [...] Шось віз, бл..дь, воякам, мабуть. Тепер шмонають, на..уй. Долбо…б, бл..дь! Ну а шо ― сейчас или тюрма, или штурма”, ― розказав.

Більше слухайте в перехопленні.

Джерело: gur.gov.ua

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