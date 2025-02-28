Сегодня 09:30
Просмотров: 82
“Бэтмен” наш опять, бл..дь, начудил ― шось віз воякам, теперь шмонают” - перехоплення ГУР
У черговій перехопленій українськими розвідниками розмові росіянин розповідає про пригоди бєлгородського таксиста “Бетмена” ― “супергерой” віз російським військовим наркотиків, але попався.
Окупанти залишились без дози, а перед рештою бєлгородських таксистів через необачного “Бетмена” відкрилась геть невтішна перспектива.
“Бэтмен” наш опять, бл..дь, начудил. [...] Шось віз, бл..дь, воякам, мабуть. Тепер шмонають, на..уй. Долбо…б, бл..дь! Ну а шо ― сейчас или тюрма, или штурма”, ― розказав.
Більше слухайте в перехопленні.
Джерело: gur.gov.ua