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Без безпечних місць: як важкі бомбери Vampire нищать ворога у режимі 24/7 (ВІДЕО)

Без безпечних місць: як важкі бомбери Vampire нищать ворога у режимі 24/7 (ВІДЕО)

Для українських «Вампірів» немає різниці між днем і ніччю. Важкі ударні дрони бригади прикордонників «Форпост» випалюють позиції окупантів у будь-яку пору доби.

російські військові намагаються перечекати атаки в бліндажах, укриттях та лісосмугах. Проте сучасна аеророзвідка миттєво виявляє ці скупчення, а оператори Vampire завдають точних ударів.

«Коли ворог думає, що сховався – для операторів Vampire це лише початок роботи», – зазначають захисники.

Ударні підрозділи працюють безперервно. Результат – точні прильоти, які розносять фортифікації та ліквідовують живу силу противника. На нашій землі для загарбників немає безпечних місць.

Джерело: dpsu.gov.ua

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