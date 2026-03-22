Без шансів на закріплення: прикордонники «Шквалу» розбили позиції противника (ВІДЕО)

У складі Сил оборони України військовослужбовці комендатури швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині.

Розвідувальні підрозділи у взаємодії з операторами безпілотних літальних апаратів здійснюють безперервний моніторинг обстановки. Спроби противника просунутися вперед, відновити логістичні маршрути або налагодити систему зв'язку, оперативно виявляються та отримують своєчасне вогневе ураження.

Під час чергових вильотів пілоти БпЛА уразили укриття, засоби зв'язку та позиції противника, зірвавши його плани щодо закріплення на визначеній ділянці.

Джерело: dpsu.gov.ua

