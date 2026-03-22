Без шансів на закріплення: прикордонники «Шквалу» розбили позиції противника (ВІДЕО)

У складі Сил оборони України військовослужбовці комендатури швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині.

Розвідувальні підрозділи у взаємодії з операторами безпілотних літальних апаратів здійснюють безперервний моніторинг обстановки. Спроби противника просунутися вперед, відновити логістичні маршрути або налагодити систему зв'язку, оперативно виявляються та отримують своєчасне вогневе ураження.

Під час чергових вильотів пілоти БпЛА уразили укриття, засоби зв'язку та позиції противника, зірвавши його плани щодо закріплення на визначеній ділянці.

Читайте ещё:

Злидні на росії посилюються
Сегодня 09:46    31
Оплата за повітря: нова схема окупантів у школах Херсонщини
Сегодня 09:34    35
Прикордонники «Форпосту» відбивають штурми росіян в районі Вовчанська (ВІДЕО)
Сегодня 09:23    49
Європейська служба зовнішніх дій (ЄСЗД) зафіксувала 540 випадків інформаційних маніпуляцій у 2025 році
Сегодня 09:23    44
Чергова підбірка точних ударів від операторів «Альфи» СБУ по ворожій піхоті (ВІДЕО)
Сегодня 09:12    58
Лікарі й шахтарі на всій росії залишаються без грошей, поки влада звітує про підвищення зарплат
Сегодня 09:02    59
Збито/подавлено 127 ворожих БПЛА
Сегодня 08:46    80
Харківщина 22 березня
Сегодня 08:25    74
Розблокувати Ормузьку протоку - надзвичайний ризик для ВМС США, - військовий аналітик Купер
Сегодня 08:14    116
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 березня 2026 року від ДСНС
Сегодня 08:12    94
