Безкомпромісна точність – результати роботи операторів підрозділу РУБпАК «Прайм» (ВІДЕО)
На Північно-Слобожанському напрямку оператори БпЛА підрозділу РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону завдають противнику точних й руйнівних ударів.
За результатами професійної й майстерної роботи: уражено 2 ворожих автомобілі, 3 укриття, 2 вогневі позиції, човен, 3 будівлі-укриття, знищено позицію злету ворожих FPV-дронів, 2 бліндажі, позицію мінометників, бойовий комплект мінометників, 6 ворожих антен та 1 старлінк.
Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України.
Джерело: dpsu.gov.ua