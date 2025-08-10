Надзвичайне
Сегодня 06:31
Просмотров: 43

Безпілотники СБУ вразили термінал зберігання «Шахедів» у Татарстані

Вчора вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання «Шахеди», а також іноземні комплектуючі до них. Цей склад знаходиться у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан.

Безпілотник ЦСО «А» СБУ влучив у будівлю логістичного хабу. Після вибуху розпочалася пожежа. Відстань від України до точки ураження — близько 1300 кілометрів.

Служба безпеки продовжує послідовну роботу із демілітаризації російських військових об’єктів у глибокому ворожому тилу. Склади зберігання «Шахедів», якими ворог щоночі тероризує Україну, — одна із законних військових цілей. Кожна така успішна спецоперація зменшує спроможності ворога вести загарбницьку війну проти України.

Джерело: https://t.me/SBUkr/15525

