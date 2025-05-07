Безпрецедентна спроба втручання росії у президентські вибори у Польщі

Віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Гавковський заявив, що країна стикається з безпрецедентною спробою втручання росії у президентські вибори

За його словами, це відбувається "шляхом поширення дезінформації в поєднанні з гібридними атаками на критичну інфраструктуру Польщі з метою паралізувати нормальне функціонування держави".

Він зазначив, що атаки були спрямовані на водоканали, теплоелектроцентралі, об’єкти енергопостачання та органи державної адміністрації. Рівень російської кіберзагрози в Польщі більш ніж подвоївся порівняно з минулим роком.

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/61655

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