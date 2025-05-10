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«Безсмертний полк» у Берліні: 15 людей, 3 прапори і трохи сорому
На площі зібралась мікроскопічна групка місцевих «рускіх» на акцію «Безсмертний полк», попри заборону радянської символіки. Прапори розгорнули, регалії повісили, мізків як не було — так і не з’явилось.
Кажуть, деяким навіть платили — за участь і за вміння ігнорувати реальність. Ну а що, робота не з пилу тяжка: постояти, поностальгувати, потім — додому, в німецьку пенсію.
Джерело: https://t.me/c/1844171976/34284
Темы: німеччина, пропаганда, росія