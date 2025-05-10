Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:21
Просмотров: 119

«Безсмертний полк» у Берліні: 15 людей, 3 прапори і трохи сорому

На площі зібралась мікроскопічна групка місцевих «рускіх» на акцію «Безсмертний полк», попри заборону радянської символіки. Прапори розгорнули, регалії повісили, мізків як не було — так і не з’явилось.

Кажуть, деяким навіть платили — за участь і за вміння ігнорувати реальність. Ну а що, робота не з пилу тяжка: постояти, поностальгувати, потім — додому, в німецьку пенсію.

«Безсмертний полк» у Берліні: 15 людей, 3 прапори і трохи сорому

«Безсмертний полк» у Берліні: 15 людей, 3 прапори і трохи сорому

«Безсмертний полк» у Берліні: 15 людей, 3 прапори і трохи сорому

«Безсмертний полк» у Берліні: 15 людей, 3 прапори і трохи сорому

Джерело: https://t.me/c/1844171976/34284

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

П'ять головних міфів антиєвропейської пропаганди кремля – які вони?
Сегодня 09:52    90
Когда у россии закончатся танки?
Сегодня 09:40    93
Харківщина 10 травня
Сегодня 09:02    98
Понад 2000 людей стали жертвами “освітньої” пропаганди на ТОТ Запорізької області
Сегодня 08:49    78
Мерц, Макрон, Стармер та Туск у суботу відвідають Київ
Сегодня 08:36    88
росія знову вирішила показати "парад побєди" жителям Естонії. Естонці відповіли баннером "путлєр — воєнний злочинець"
Сегодня 08:32    121
Іран готується передати москві пускові установки для балістичних ракет малої дальності
Сегодня 08:27    112
Оперативна інформація станом на 08.00 10.05.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:07    94
Трилер із Запорізького фронту ― спецпризначенці ГУР відбили побратимів із полону окупантів прямо на полі бою
Сегодня 08:04    114
На Далекому Сході росія замінила С-300 на макети
Сегодня 07:49    90
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 