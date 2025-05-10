На площі зібралась мікроскопічна групка місцевих «рускіх» на акцію «Безсмертний полк», попри заборону радянської символіки. Прапори розгорнули, регалії повісили, мізків як не було — так і не з’явилось.

Кажуть, деяким навіть платили — за участь і за вміння ігнорувати реальність. Ну а що, робота не з пилу тяжка: постояти, поностальгувати, потім — додому, в німецьку пенсію.

Джерело: https://t.me/c/1844171976/34284

Новости портала «Весь Харьков»