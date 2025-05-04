Безымянный реактивный дрон стал опаснее

Вчера, около 10:30 РОВ осуществили пуск очередного реактивного дрона-камикадзе по Украине.

Это был первый пуск в мае и шестой, начиная с апреля. И этот пуск не только подтвердил ранее уже зафиксированные ТТХ у этих безымянных дронов, но и раскрыл ранее не установленные возможности, которые подчёркивают степень их опасности.

Прежде всего, реактивный дрон как и ранее осуществлял полёт на высоте 500 метров над уровнем моря, но при пересечении береговой линии он снизил высоту до 100 метров над уровнем земли, чтобы быть менее заметным и менее уязвимым для систем ПВО.

По скоростям, самое неприятное… На протяжение большей части маршрута средняя скорость полёта реактивного дрона была в пределах 500 км/ч, как и в предыдущие разы, но сегодня фиксировались показатели 750 км/ч и выше. То есть, 500 км/ч – это его крейсерская скорость, а максимальная, пока считаем, что 750 км/ч, хотя, судя по всему, это может быть показатель и более 800 км/ч. Фактически, его скоростные показатели вполне могут соответствовать дозвуковым ракетам.

Второй, крайне неприятный момент, дрон сегодня продемонстрировал возможность осуществления непредсказуемых манёвров.

Если ранее у всех реактивных дронов траектория полёта была прямая, то в этот раз он совершил разворот на Вознесенск на скорости 250 км/ч под углом 90°! О чём это говорит?

Во-первых – это говорит о том, что у этого дрона аэродинамическая схема, не летающая крыло, а вероятнее всего он самолётного типа. В подтверждение этого предположения говорит то, что для совершения манёвра под таким углом 90°, дрону по схеме летающее крыло необходимо больше снижать скорость. То есть, мы говорим не о реактивном Shahed-136, или некой там “Бандероли”, а о неизвестном дроне именно самолётного типа.

Во-вторых, с учётом того, что на протяжении всего апреля, при использовании реактивных дронов не наблюдались такие резкие манёвры, можно говорить о том, что по результатам испытаний в реальных условиях, эти средства обзавелись как минимум обновлённой, улучшенной авионикой. На это улучшение у РОВ ушёл всего месяц.

Всё это суммарно делает это средство поражения, в перспективе, крайне опасным, благодаря скорости, высотам применения и возможности совершать непредсказуемые манёвры. С учётом того, что предыдущее применения этого дрона было осуществлено 3 дня назад, не исключено и масштабирование их применения.

Так же, с учётом того, что на сегодняшний день эти дроны не летали дальше Вознесенска, можно говорить о нерешённой проблеме у них с дальностью полёта, которая может составлять до 150 км. С другой стороны, это говорит о повышенной опасности для причерноморских областей, правобережной Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Именно они будут находиться в ближайшее время под повышенной опасностью ударов именно этих реактивных средств, перехват которых для наших ПВО будет куда большей проблемой, чем с Shahed-136.

Фактически, дальнейший переход РОВ, если они увидят перспективу в данном средстве террора, может поставить под вопрос проект fpv-перехватчиков и актуализировать зенитные средства противодействия. Но базой, как были, так и будут оставаться средства РЭБ, в этой эшелонированной структуре. И если в Николаеве, хоть и не полностью, но хотя бы частично вопрос с защитой города базовой РЭБ решён, то в Одессе ещё даже кот не валялся…

С учётом же того, как РОВ форсируют развитие проекта реактивного дрона, не удивлюсь, если массированные налёты причерноморских областей, уже в августе-сентябре станут системным явлением.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/24281

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