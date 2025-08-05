Бійці ГУР зупинили наступ росіян на Сумщині: знищено понад вісім рот окупантів

Бійці «Спецпідрозділу Тимура» Головного управління розвідки Міноборони України не дали російським військам просунутися на Сумському напрямку. Під час спецоперації українські розвідники увійшли у ворожий тил, зачистили позиції та закріпилися.

Про це повідомили в ГУР МО України.

Завдяки цим діям вдалося зупинити просування росіян та зірвати постачання провізії та боєприпасів їхньому угрупованню. За даними радіоперехоплень, військові рф під вигаданими приводами відмовлялися йти на штурм позицій українських сил.

За даними ГУР, втрати противника склали щонайменше 334 загиблих і понад 550 поранених. На оприлюдненому відео – кадри спецоперації, зокрема ближній стрілецький бій, удари FPV-дронів, артилерійська робота та рейди в тилу ворога.

Агентство Телевидения Новости