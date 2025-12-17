Бійці полку «Ахіллес» ліквідували понад 1000 окупантів на Куп’янському напрямку

Під час виконання бойових завдань 429 окремий полк безпілотних систем «Ахіллес» вивів зі строю 1889 військових рф на Куп’янському напрямку. З них 1005 окупантів були ліквідовані.

Про це повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

«Противник береже техніку, але продовжує кидати у бій піхоту, втрачаючи живу силу день за днем під вогневим контролем Сил оборони України. Боротьба за український Куп’янськ триває», – написав Федоренко.

В районі Куп’янська ситуація характеризується високою інтенсивністю бойових дій. Противник продовжує застосовувати тактику малих штурмових груп під прикриттям артилерії, бронетехніки та підрозділів БпС.

Як зазначають у 2-му корпусі Національної гвардії України «Хартія», найбільше окупанти страждають від «Вампірів» – важких українських бомберів.

Агентство Телевидения Новости