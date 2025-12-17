Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:44
Просмотров: 29

Бійці полку «Ахіллес» ліквідували понад 1000 окупантів на Куп’янському напрямку

Бійці полку «Ахіллес» ліквідували понад 1000 окупантів на Куп’янському напрямку

Під час виконання бойових завдань 429 окремий полк безпілотних систем «Ахіллес» вивів зі строю 1889 військових рф на Куп’янському напрямку. З них 1005 окупантів були ліквідовані.

Про це повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

«Противник береже техніку, але продовжує кидати у бій піхоту, втрачаючи живу силу день за днем під вогневим контролем Сил оборони України. Боротьба за український Куп’янськ триває», – написав Федоренко.

В районі Куп’янська ситуація характеризується високою інтенсивністю бойових дій. Противник продовжує застосовувати тактику малих штурмових груп під прикриттям артилерії, бронетехніки та підрозділів БпС.

Як зазначають у 2-му корпусі Національної гвардії України «Хартія», найбільше окупанти страждають від «Вампірів» – важких українських бомберів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 