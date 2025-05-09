Битва за Зміїний: початок визволення українського моря

Три роки тому — 7 травня 2022 року, спецпризначенці ГУР МО України та бійці Центру спеціального призначення “Альфа” СБУ за підтримки Військово-морських сил України провели операцію з висадки десанту на острові Зміїний.

Захоплення Зміїного дозволяло російським окупантам контролювати північно-західну частину Чорного моря, створювало загрозу проведення десантної операції на українське узбережжя та обмежувало роботу українських портів.

Для витіснення окупантів з острова, українська воєнна розвідка у співпраці з СБУ підготувала несподівану для ворога десантну операцію з використанням катерів та вертольотів армійської авіації.

“Противник розумів, що ми хочемо це зробити, але сама висадка й атака стала для нього потрясінням. Вони цього не очікували, а ми ще й добряче їх там навбивали”, — говорить Шаман, командир спецпідрозділу ГУР, який брав участь в операції на Зміїному.

Бій за острів тривав більшу частину дня, окупантам довелося залучати авіацію та резерви. Врешті українські сили повернулися на вихідні позиції, але перший штурм довів, що острів можна звільнити.

“Ми дуже сильно збагатили свій досвід, особливо діями на цьому острові. Як під час його захоплення, так і після звільнення, коли довелося опановувати трофейну техніку, яку росіяни там лишили”, — зазначив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

Завдяки звільненню Зміїного Україна відновила контроль над критичними для експорту морськими маршрутами.

“Там до останнього знаходився загін спецпризначення російської армії, який робив все, щоб блокувати судноплавство в регіоні. Тепер цього не буде”, — наголосив Кирило Буданов.

Звільнення Зміїного стало ключовим чинником для роботи “зернового коридору”, що став життєво важливим для підтримки української економіки та світової продовольчої безпеки.

Десантна операція спецпризначенців стала частиною ширшої кампанії за контроль над Чорним морем. Вона засвідчила рішучість України діяти навіть у складних умовах і стала основою для подальших успіхів із розгрому корабельного складу чорноморського флоту рф.

Як проходила ця унікальна операція, дивіться у документальному фільмі “Битва за острів Зміїний. Море” з документального циклу “Воєнна розвідка України”

Джерело: gur.gov.ua

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