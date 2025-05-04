Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:11
Просмотров: 86

Біля кордону зі Словаччиною затримали групу чоловіків, які кілька тижнів готувалися до втечі

Біля кордону зі Словаччиною затримали групу чоловіків, які кілька тижнів готувалися до втечі

Чоловіки ретельно готувалися до перетину кордону – складали маршрут, готували необхідні речі, вигадували пояснення

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, передає "Еспресо.Захід".

Військовослужбовці відділення "Паладь Комарівці" Чопського загону затримали шістьох громадян України призовного віку. Чоловіки рухалися пішки у напрямку Словаччини, їх спіймали за кількасот метрів від кордону.

Деталі

Затримані, жителі Закарпатської області віком від 19 до 52 років, виявилися знайомими між собою. Вони спланували незаконний перетин кордону ще кілька тижнів тому і відтоді ретельно готувалися до нього: складали маршрут, готували необхідні речі, вигадували пояснення появи у прикордонні на випадок зупинки правоохоронцями. Врешті, зупинилися на версії працевлаштування в Ужгороді, оскільки планували йти до кордону околицею міста.

Чоловіки дісталися автомобілем села Сторожниця і попрямували далі лісистою місцевістю. Коли вони наближалися до держрубежу, їх виявив і затримав прикордонний наряд.

Що загрожує порушникам

Чоловіків доставили у прикордонний підрозділ та склали адміністративно-процесуальні документи за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Рішення у справі прийматиме суд.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

роспропаганда не розуміє, що Трамп роздратований не Макроном, а путіним
Сегодня 10:57    102
Безымянный реактивный дрон стал опаснее
Сегодня 10:44    100
Українських дітей із ТО Мелітополя повезли на форум у Краснодар
Сегодня 10:16    73
Брехня: «Україна укладає збройні угоди з мексиканськими картелями»
Сегодня 10:03    108
Все, що ви могли пропустити, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
Сегодня 09:39    91
Увага, небезпека! Три види ОТРУЙНИХ змій в Україні! Сезон активності розпочався, – МОЗ
Сегодня 09:21    105
Повністю стерте місто, - 4-ий батальйон охорони 101-ої бригади показав, що залишилось від Торецька
Сегодня 09:11    100
российские оккупанты ноют… украинцы, беспрепятственно обстреливают газовые вышки в Чёрном море с БЭКов
Сегодня 09:03    90
Британія, ймовірно, передала Україні всі свої 155‑мм самоходні гаубиці AS90
Сегодня 08:56    96
Ядерний шантаж путіна нічого не вартий, бо він смертельно боявся навіть коронавірусу, - експосадовець ЦРУ
Сегодня 08:40    99
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 