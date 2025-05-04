Біля кордону зі Словаччиною затримали групу чоловіків, які кілька тижнів готувалися до втечі

Чоловіки ретельно готувалися до перетину кордону – складали маршрут, готували необхідні речі, вигадували пояснення

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, передає "Еспресо.Захід".

Військовослужбовці відділення "Паладь Комарівці" Чопського загону затримали шістьох громадян України призовного віку. Чоловіки рухалися пішки у напрямку Словаччини, їх спіймали за кількасот метрів від кордону.

Деталі

Затримані, жителі Закарпатської області віком від 19 до 52 років, виявилися знайомими між собою. Вони спланували незаконний перетин кордону ще кілька тижнів тому і відтоді ретельно готувалися до нього: складали маршрут, готували необхідні речі, вигадували пояснення появи у прикордонні на випадок зупинки правоохоронцями. Врешті, зупинилися на версії працевлаштування в Ужгороді, оскільки планували йти до кордону околицею міста.

Чоловіки дісталися автомобілем села Сторожниця і попрямували далі лісистою місцевістю. Коли вони наближалися до держрубежу, їх виявив і затримав прикордонний наряд.

Що загрожує порушникам

Чоловіків доставили у прикордонний підрозділ та склали адміністративно-процесуальні документи за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Рішення у справі прийматиме суд.

Джерело: espreso.tv

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