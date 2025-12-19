Bloomberg: Троє російських прикордонників перейшли на територію Естонії та перебували там приблизно 20 хвилин

Вторгнення зафіксували на відео. Відтепер патрулі на цій ділянці буде посилено. Прикордонна служба Естонії повідомила про заплановану на четвер зустріч естонських та російських чиновників для обговорення цього питання.

Схоже, Європейська війна чимдалі ближча: військові провокації росії з кожним днем все нахабніші. "Випадковий" заліт бойових дронів і ракет на територію держав НАТО, дронові зграї над державними, військовими і навіть ядерними об'єктами, обривання кабелів зв'язку, підрив стратегічних виробництв, вибухові посилки для авіапошти, "заблукані" військові літаки, кораблі і субмарини, а тепер "випадковий захід" російських військових на територію країни НАТО.

Є значна ймовірність, що росія не збирається відкладати з'ясування питання "якою буде реакція НАТО на явний локальний напад?" до обговорюваного "надання Україні гарантій на 10 років майже як справжня ст.5 Статуту НАТО". І просто зараз кремль демонструє, що європейці нічого їм зробити не можуть і не зможуть.

А отже, це ще до переговорів перетворює на гарбуза ще до опівночі всі ці малооформлені в правовому плані обіцянки Україні "ви тільки підпишіть капітуляцію - а ми вам все гарантуємо! Можливо. Якось потім. Пару разів і недовго". Бо реалії вказують, що поки НАТО не може гарантувати виконання ст.5 навіть для своїх наявних членів. І росія в цьому продовжує переконуватись.

Як я вже неодноразово казав, до армії росії в Нарві "на прохання незахищених російськомовних" (яких там 95% населення) лишилось недовго.

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/33614

