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“Богдана” карає окупантів ― бойова робота воїнів ГУР з українською САУ на фронті

“Богдана” карає окупантів ― бойова робота воїнів ГУР з українською САУ на фронті

Надійна, точна і далекобійна ― перша гаубиця калібру 155-мм українського виробництва “Богдана” продовжує карати російських окупантів на полях битв.

На відео ― кадри злагодженої роботи розвідників та артилеристів підрозділів активних дій ГУР МО України.

Оператори БПЛА виявляють московитські цілі ― розрахунок “Богдани” відправляє ворога на той світ.

Боротьба триває!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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