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“Богдана” карає окупантів ― бойова робота воїнів ГУР з українською САУ на фронті
Надійна, точна і далекобійна ― перша гаубиця калібру 155-мм українського виробництва “Богдана” продовжує карати російських окупантів на полях битв.
На відео ― кадри злагодженої роботи розвідників та артилеристів підрозділів активних дій ГУР МО України.
Оператори БПЛА виявляють московитські цілі ― розрахунок “Богдани” відправляє ворога на той світ.
Боротьба триває!
Слава Україні!
Джерело: gur.gov.ua
Темы: війна, гур, могилізація, росія, україна