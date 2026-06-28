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Бойова робота прикордонників РУБпАК «Прайм» на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

Бойова робота прикордонників РУБпАК «Прайм» на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

Гармата Д-30, вантажівка з боєкомплектом, склади БК, транспорт, РЕБ та РЕР, позиції та укриття: результат бойової роботи прикордонників РУБпАК «Прайм» на Північно-Слобожанському напрямку.

Прикордонники 5-го прикордонного загону на Сумщині успішно завдають відчутних втрат російським окупантам на Північно-Слобожанському напрямку.

Оператори БпЛА підрозділу РУБпАК «Прайм» виявили та знищили ворожу гармату Д-30, вантажівку з БК, склади БК, позицію зльоту й посадки БпЛА, інженерну техніку, автомобіль, мотоцикл, засоби РЕБ та РЕР, а також низку укриттів противника. Окрім того, ворог зазнав втрат й у живій силі.

Запрошуємо до лав РУБпАК «Прайм» 5-го прикордонного загону.

Заповнюй анкету: https://anketa-rec.dpsu.gov.ua/ або телефонуй:

(067) 365-71-35

(097) 189-10-95

(095) 780-29-04

(095) 580-67-26

Джерело: dpsu.gov.ua

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