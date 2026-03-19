Бойова робота прикордонників (ВІДЕО)

Курський напрямок: «Aquila» залишає ворога без укриттів і зв’язку

На Курському напрямку оператори БпЛА підрозділу «Aquila» бригади «Сталевий кордон» відпрацювали по цілях противника.

У ході бойової роботи бійці знищили 2 точки злету FPV, 11 укриттів та 7 польових складів противника.

Також операторам вдалось перетворити на брухт 5 антен окупантів.

Кожен виліт має ціль. Кожен результат наближає до перемоги.

Влучні удари FPV-дронів: «Сталевий кордон» ліквідовує живу силу та логістику окупаційних військ

Оператори БпЛА бригади «Сталевий кордон» ефективно нищать ворога за допомогою FPV дронів на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.

Під час повітряної розвідки пілоти виявили та знищили двох окупантів, 7 ворожих антен, 1 гармату та 3 транспортних засоби.

Крім того, бійцям вдалось уразити 3 склади та 5 укриттів противника.

