Бойова робота прикордонників (ВІДЕО)

«Фенікс» випалює ворога на Гуляйпільському напрямку

Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» продовжують виконувати бойові завдання, звільняючи Запорізьку область від присутності окупантів!

Варіативність цілей вражає: на Запоріжжя противник закидає не лише своє гарматне м’ясо, але й різні варіації важкої броньованої техніки, танки, автомобільний транспорт військового призначення, квадроцикли та мотоцикли.

Завдяки вдалим відпрацюванням логістичних шляхів, пілотам «Фенікса» вдається значно послабити противника, завдаючи йому постійних непоправних втрат. Вражає ювелірна точність операторів дронів, яким навіть у житловій забудові вдається виявити та точково уразити ворожу ціль.

Спроба сховатись завершилась ураженням: робота «Шквалу» з Харківщини

У складі Сил оборони України військовослужбовці комендатури швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині.

Розвідувальні підрозділи та оператори БПЛА ведуть безперервний моніторинг напрямку. Будь-які спроби противника просунутися, відновити логістику чи налагодити зв'язок своєчасно виявляються та отримують вогневе ураження.

Під час чергового відпрацювання прикордонники знищили засоби зв'язку, укриття противника та нанесли удар по живій силі ворога, яка намагалася сховатися серед лісосмуги.

Комендатура «Шквал» сформована з військовослужбовців з бойовим досвідом, набутим на Київщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.

Окупанти грали в хованки - «СТРІКС» грав на ураження: знищено низку цілей ворога

На Південно-Слобожанському напрямку військовослужбовці 4-го прикордонного загону продовжують знищувати сили противника. Під час чергових бойових відпрацювань оператори РУБпАК «СТРІКС», які діють у складі Сил оборони України, виявили та уразили низку важливих цілей ворога.

За результатами роботи знищено три одиниці ворожого транспорту, укриття, безпілотний літальний апарат, дві антени зв'язку та засіб радіоелектронної боротьби. Також ліквідовано трьох військовослужбовців противника.

Попри спроби окупантів уникнути ураження – переховування, хаотичні переміщення та відкриття вогню по українському дрону – всі їхні дії виявилися безрезультатними.

Знищення техніки, засобів зв'язку та РЕБ суттєво обмежує можливості противника щодо управління підрозділами та ведення бойових дій на напрямку.

Оператори «СТРІКС» тримають ситуацію під постійним контролем і продовжують виявляти та знищувати ворожі цілі.

Джерело: dpsu.gov.ua

