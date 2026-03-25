Бойова робота прикордонників (ВІДЕО)

Прикордонники уразили автівки, квадроцикл та антену зв'язку

На півдні пілоти дронів Державної прикордонної служби України продовжують успішно нищити цілі противника.

Завдяки професійній та злагодженій роботі цього разу було уражено: три ворожі автівки, квадроцикл та антену зв'язку.

ДПСУ ефективно зменшує можливості ворога та залишається невід’ємною складовою Сил оборони України.

На Торецькому напрямку без змін – ліквідація ворожих штурмовиків триває за планом!

Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» завдають влучних ударів по живій силі противника та по активних артилерійських системах, які намагаються створити проблеми Силам оборони.

Не сховатися ворогу від наших дронів ані в кущах, ані в сараях, ані під опорами електромереж. А з родзинок – наші пілоти долетіли до Бахмута, де зробили вибуховий сюрприз окупаційному десанту, що саме збирався виїжджати на позиції.

«Аскольд» знищив гармату і РСЗВ окупантів

Минулої доби оператори БпЛА підрозділу розвідки «Аскольд» бригади «Сталевий Кордон» результативно відпрацювали по техніці та позиціях противника на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.

Під час повітряної розвідки бійці виявили та знищили щонайменше одного окупанта, польовий склад БК, антену зв’язку і 2 транспортних засоби.

Крім того, пілотам вдалось уразити ворожу гармату та РСЗВ.

