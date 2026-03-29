Бойова робота прикордонників (ВІДЕО)

«СТРІКС» знищив артилерію та бронетехніку противника

На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники 4-го прикордонного загону у складі Сил оборони України продовжують ефективно знижувати бойовий потенціал противника.

Під час бойової роботи оператори дронів прикордонної комендатури розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «СТРІКС» виявили та уразили техніку ворога.

У результаті точних ударів знищено дві артилерійські гармати Д-30 та бойову машину піхоти БМП-3.

Державна прикордонна служба України системно впроваджує сучасні зразки озброєння і військової техніки та має підготовлений і вмотивований персонал, здатний ефективно виконувати завдання за призначенням.

Прикордонники «Шквалу» уразили переправу укриття та засоби зв'язку ворога

На Харківщині розвідувальні підрозділи та оператори безпілотних літальних апаратів комендатури швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону здійснюють безперервний моніторинг обстановки.

Під час чергових бойових вильотів оператори виявили та завдали вогневого ураження по укриттях, переправі та засобах зв'язку противника. Такі відпрацювання дозволяють порушувати логістику ворога, ускладнювати управління підрозділами та знижувати його бойові можливості.

У складі Сил оборони України військовослужбовці комендатури «Шквал» продовжують ефективно виконувати бойові завдання, застосовуючи сучасні зразки озброєння та військової техніки.

Противник не скидає темпу на Добропільському напрямку. Втім й пілоти «Фенікса» не проти попрацювати трошки більше

Останнім часом все більше ворожих штурмовиків намагаються ховатися у напівзруйнованих хатах, які стають їм братськими могилами. Та не сховатися від гострих очей наших пілотів жодній ворожій нишпорці!

Не допоможе втекти мотоцикл, не вийде заховатися за розбиту автівку. Навіть «броня» не здатна захистити нашого ворога від прицільних ударів операторів БпЛА прикордонного підрозділу «Фенікс».

Чим більше ворогів прийде на нашу землю, тим більше їх поляже в неї!

Джерело: dpsu.gov.ua

