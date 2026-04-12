Бойова робота прикордонників (ВІДЕО)
БМП, міномет, автівки, квадроцикл, окупанти – результат бойової роботи підрозділу РУБпАК «Прайм»
Пілоти підрозділу РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону на Північно-Слобожанському напрямку виявили та знищили вогневу позицію зі 120-мм мінометом, замаскований БМП, автомобілі, квадроцикл, укриття, склад ПММ. Окрім цього, окупанти понесли значні втрати й в живій силі.
Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України.
«Фенікс» палить ворожу розвідку - епічні збиття
Сотня знищених ворожих «пташок» лише за один місяць! Пілоти підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» влаштували справжнє пекло для російської аеророзвідки.
Зенітні FPV-перехоплювачі прикордонного підрозділу безжально палять «Зали», «Орлани», «Суперками» та навіть новітню гордість окупантів — дрон «Князь Вєщій Олєґ».
Джерело: dpsu.gov.ua