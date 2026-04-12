Бойова робота прикордонників (ВІДЕО)

БМП, міномет, автівки, квадроцикл, окупанти – результат бойової роботи підрозділу РУБпАК «Прайм»

Пілоти підрозділу РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону на Північно-Слобожанському напрямку виявили та знищили вогневу позицію зі 120-мм мінометом, замаскований БМП, автомобілі, квадроцикл, укриття, склад ПММ. Окрім цього, окупанти понесли значні втрати й в живій силі.

Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України.

Приєднуйтесь до незламних – навчайся, захищай, перемагай!

Запрошуємо до лав РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону!

ПРИКОРДОННИК – це престиж, стабільність та відповідальність!

Заповнюйте анкету (https://anketa-rec.dpsu.gov.ua/ ) та ставайте частиною нашої бойової родини.

«Фенікс» палить ворожу розвідку - епічні збиття

Сотня знищених ворожих «пташок» лише за один місяць! Пілоти підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» влаштували справжнє пекло для російської аеророзвідки.

Зенітні FPV-перехоплювачі прикордонного підрозділу безжально палять «Зали», «Орлани», «Суперками» та навіть новітню гордість окупантів — дрон «Князь Вєщій Олєґ».

