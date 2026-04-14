Бойова робота прикордонників за тиждень

Упродовж тижня, з 06 по 12 квітня 2026 року, підрозділи Державної прикордонної служби України у складі Сил оборони знищили 268 військовослужбовців рф, 329 – поранили, 1- го окупанта взяли в полон.

Також знищено та уражено: 1 МТ-ЛБ, 1 РСЗВ, 2 ББА, 3 НРК, 222 од. автомобільної та 7 од. інженерної техніки, 1 маломірний плавзасіб.

Окрім того, знищено 24 гармати, 4 міномети, 241 засіб зв’язку та відеоспостереження, 1 комплекс спостереження «Муром-М», 3 РЛС та 19 засобів РЕБ.

Уражено 739 укриттів і позицій особового складу противника, 22 склади з боєприпасами, пально-мастильними матеріалами та майном.

Разом з іншими складовими Сил оборони військовослужбовці ДПСУ знищили 1 725 ворожих безпілотних літальних апаратів (у т.ч. 62 – типу «шахед» та «гербера»).

Джерело: dpsu.gov.ua

