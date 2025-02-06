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Боже врятуй якось планету, бо ми самі впоратися не здатні

Боже врятуй якось планету, бо ми самі впоратися не здатні

На скріні міністр охорони здоровʼя Сполучених Штатів обіцяє припинити «розпилення хімтрейлів». Спираючись на дані від «викривача пілота хімтрейл-танкерів»(!!!сссукаа).

Самі хімтрейли на думку конспірологів чи то перетворюють вас на гея, чи то дозволяют уряду вас контролювати, чи то знижують рівень гормонів білих чоловіків.

І розпилює їх відповідно уряд США та чортів діп стейт.

Доказом того, що хімтрейл то не звичайний інверсійний слід, на думку коспірологів є те, що він довго не розсіюється. Хоча це логічне протиріччя, бо якщо щось розпилюють, воно ж навпаки повинно розсіюватися, щоб уразити більше жертв? Чи не так?

Впрочім по#%й.

Міністр

Охорони

Здоровʼя

США

Джерело: https://t.me/yb_ua/7658

Новости портала «Весь Харьков»

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