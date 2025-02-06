Боже врятуй якось планету, бо ми самі впоратися не здатні

На скріні міністр охорони здоровʼя Сполучених Штатів обіцяє припинити «розпилення хімтрейлів». Спираючись на дані від «викривача пілота хімтрейл-танкерів»(!!!сссукаа).

Самі хімтрейли на думку конспірологів чи то перетворюють вас на гея, чи то дозволяют уряду вас контролювати, чи то знижують рівень гормонів білих чоловіків.

І розпилює їх відповідно уряд США та чортів діп стейт.

Доказом того, що хімтрейл то не звичайний інверсійний слід, на думку коспірологів є те, що він довго не розсіюється. Хоча це логічне протиріччя, бо якщо щось розпилюють, воно ж навпаки повинно розсіюватися, щоб уразити більше жертв? Чи не так?

Впрочім по#%й.

Міністр

Охорони

Здоровʼя

США

Джерело: https://t.me/yb_ua/7658

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