Boss level: у комендатурі «Шквал» живе секретний боєць

На Харківщині, разом із прикордонниками комендатури «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону, службу несе один дуже поважний…… кіт. Позивний - «засекречено». І це не жарт.

Місцевий житель із серйозним поглядом і ще серйознішими повноваженнями. Тут він був задовго до військових, тож на запитання: «Це кіт до вас прибився?». Хлопці відповідають чесно: «Та ні, це ми до нього».

Живе він на своїй території, яку вже давно вважає стратегічним об'єктом. Його годують, а він натомість контролює порядок і навіть приводить «підкріплення» у вигляді інших котів. Але сам – головний, постійний та незмінний.

Його зона відповідальності – Старлінк. І тут без компромісів.

Ворогу підходити заборонено, бо один лише погляд цього пухнастого командира здатен «заглушити» будь-які наміри.

Побратими вже засвоїли правила. Перед тим як щось посунути чи оглянути, обов’язково: «Дозвольте». Інакше – миттєві санкції у вигляді холодного ігнору.

Кажуть, він невидимий для ворога. А от ворог для нього – дуже навіть видимий.

Джерело: dpsu.gov.ua

