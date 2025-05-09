Брехня: «бойовики 22 ОМБр пограбували пенсіонера у Дрогобичі»
Про це пишуть російські Telegram-канали.
Насправді: росіяни сфальсифікували скриншот оригінальної новини, замінивши у заголовку слово «грабіжників» на «військових».
Також фейкороби вигадали й деталі: ніби «військові» приїхали до Дрогобича, щоби придбати машину і їм не вистачило грошей, тож вони вдалися до грабунку.
Насправді ж зловмисниками виявилися місцеві жителі – 16 та 25 років. У жодних джерелах немає інформації про те, що вони мають стосунок до війська.
Цей фейк — ще одна спроба дискредитувати ЗСУ в очах світу та ускладнити надання Україні військової допомоги.
Джерело: https://t.me/spravdi/46537