Брехня: «Це буде несправедлива угода, але в Києві ми більше так не можемо»

Нібито слова українського письменника Андрія Куркова, винесені в заголовок його інтерв’ю для італійського видання La Repubblica.

Насправді: письменник такого не казав. Сам Курков вже пояснив, що «цитата» у заголовку не є справжньою.

Автор інтерв’ю Паоло Брера відхрестився від неї, заявивши Куркову, що цитату буцімто придумали в редакції.

Але Паоло Брера відомий перекручуванням фактів та підозріло специфічним підходом до вибору тем про Україну та розв’язану росією війну.

Так, у Центрі стратегічних комунікацій знайшли його матеріал (https://www.repubblica.it/esteri/2022/07/25/news/ucraina_feste_giovani_guerra-359049818/) від липня 2022 року про вечірки у Києві та інших українських містах з заголовком «Заборонені ночі київської молоді: “З музикою та еросом ми забуваємо про війну”». Цю статтю широко ростиражувала роспропаганда.

У липні 2023 року він зустрічався з проросійським пропагандистом Ігором Мосійчуком, проти якого Україна вже ввела санкції.

Також Брера публікував (https://www.repubblica.it/esteri/2025/08/04/news/popolazione_ucraina_stanca_guerra_contro_russia-424770429/)маніпулятивні тексти, зокрема, змішуючи протести на підтримку НАБУ з нападом на ТЦК у Вінниці, щоб створити враження про масові протести проти мобілізації в Україні, та висловлював співчуття проросійському блогеру Гонзало Ліру.

У мережі також знайшли (https://x.com/vic_010100/status/1954462726920552578/photo/3) інформацію про те, що ще у 2014 році Брера писав у La Repubblica матеріал у негативному ключі про Україну, який перегукувався з кремлівськими наративами — виправдовував бойовиків «новоросії» та називав українських військових «нацистами».

Така систематичність у перекручуванні фактів і використанні тем, вигідних кремлівській пропаганді, ставить під сумнів журналістську неупередженість Брери.

Його матеріали регулярно підхоплюють російські ресурси для дискредитації України, що робить подібні «помилки» небезпечними інформаційними інструментами у війні проти нашої держави.

Джерело: https://t.me/spravdi/48404

