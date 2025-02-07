Брехня: «Для добудови ХАЕС-3 і ХАЕС-4 Україна придбає атомні реактори у «росатома»

Насправді: Україна повністю відмовилася від співпраці з «росатомом» після початку повномасштабної війни, розірвавши всі угоди з російською стороною в атомній сфері.

Натомість ведуться прямі комерційні переговори з болгарським урядом щодо придбання обладнання та реакторів АЕС Belene, яке є власністю державної енергетичної компанії Болгарії («Natsionalna Elektricheska Kompania EAD»).

Загалом українська ядерна енергетика та будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС – одні з основних напрямків маніпуляцій, які «вкидуються» в українське медіаполе.

Джерело: https://t.me/spravdi/44866

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