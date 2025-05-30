Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:17
Просмотров: 34

Брехня: «голова Спілки вчителів Інституту Польщі на Волині готує молодь до виходу регіону зі складу України»

Брехня: «голова Спілки вчителів Інституту Польщі на Волині готує молодь до виходу регіону зі складу України»

Про це пишуть російські Telegram-канали.

Насправді: Інститут Польщі координує польсько-українські наукові проєкти лише з трьома працівниками у складі, заявила у коментарі «Укрінформу» завідувачка кафедри полоністики й перекладу Факультету філології та журналістики та співробітниця Інституту Світлана Сухаревська:

- Інститут Польщі взагалі не містить в своїх рядах ані учнів, ані студентів... Автор цього фейку не знається на тому, про що пише. Ми проводимо конференції, семінари з викладачами і студентами.

Щодо «голови Спілки вчителів польської мови Волинської області» Світлани Зінчук, якій роспропаганда приписує поширення карти «гіпотетичного майбутнього регіону», то жодного стосунку до ВНУ імені Лесі Українки вона не має і ніколи не мала.

- Наразі я взагалі не контактую зі студентами. Викладацькою діяльністю не займаюсь. Головую лише у Спілці вчителів-полоністів, підтримую молодь, організовую методичні конференції та зустрічі для вчителів, але не для того, щоб щось розпалювати, ми просто вчимося ефективно навчати наших учнів, – наголосила (https://vot-tak.tv/86938906/rossiyskiy-feyk) у коментарі польським медіа Зінчук.

Джерело: https://t.me/spravdi/46982

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина під масованими ворожими ударами, є постраждалі - ДСНС
Сегодня 07:44    2
Зростання цін на хліб у рф – наслідок рейдерства економіки
Сегодня 07:39    14
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.25 орієнтовно
Сегодня 07:35    21
Стало відомо, скільки коштуватиме для українців природний газ у червні
Сегодня 07:26    28
Головні фейки кремля за вчора
Сегодня 07:22    31
З вересня 2023 року росія отримала від КНДР 9 млн снарядів та 100 балістичних ракет
Сегодня 07:12    45
СБУ затримала інформатора фсб, який готував прорив російських ДРГ на північ Харківщини
Сегодня 07:08    51
Минобороны рф начало продавать на металлолом свои же подбитые в Украине танки и БТР.
Сегодня 07:02    59
Вкрали гроші державного банку
Сегодня 06:52    65
Ворог застосував проти України новий тип ударного реактивного БпЛА «Дань-М»
Сегодня 06:44    61
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 