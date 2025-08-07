Про це пишуть російські Telegram-канали.

Насправді: курська операція Сил оборони України стала стратегічним успіхом ЗСУ і серйозним ударом по міфах кремля.

Детально по фактах:

● ЗСУ вдалося зірвати плани російського агресора щодо повторного наступу на Харків і відкриття нового фронту на Сумщині;

● кремль був змушений імпортувати «гарматне м’ясо» з КНДР, але навіть це не допомогло;

● вдалося зв'язати 60-тисячне угруповання рф на курському напрямку і завдати тяжких втрат;

● Сили оборони зруйнували міф про «червоні лінії» кремля: Україна довела свою рішучість на полі бою;

● курська операція посилює позиції України на майбутніх переговорах про справедливий мир.

- Операція виконала своє завдання. Зменшився тиск на Харківщині, ворог відтягує війська зі сходу, ситуація на Покровському напрямку стабілізувалася, – заявляв у березні президент Зеленський.

Заяви роспропаганди про «повний розгром» і «стратегічну поразку» є не більше ніж вкидом, який розрахований на «простих росіян».

Джерело: https://t.me/spravdi/48351

