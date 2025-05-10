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Брехня: «Інститут національної памʼяті радить ветеранам ховати радянські нагороди на внутрішню частину піджака»
Таку інформацію поширюють кремлівські Telegram-канали.
Насправді: Інститут не має жодного стосунку до появи та поширення цієї чи інших подібних листівок.
«Повідомлення з листівкою транслювали російські пропагандистські телеграм-канали, тож припускаємо, що її поява є частиною російської дезінформації та пропаганди», – заявили Центру стратегічних комунікацій в Інституті.
Джерело: https://t.me/spravdi/46585
Темы: війна, пропаганда, росія, україна