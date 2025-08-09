Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:52
Просмотров: 47

Брехня росії про "злочини київського режиму"

Брехня росії про злочини київського режиму

Так званий «посол з особливих доручень мзс рф щодо злочинів київського режиму» родіон мірошник поширює звинувачення, що нібито ЗСУ «цілеспрямовано за допомогою дронів полюють на мешканців прифронтових районів лнр».

Це чергова інформаційна операція, яку росія використовує після власних атак на цивільні об’єкти. Мета — дискредитувати ЗСУ та відвернути увагу від реальних злочинів окупантів.

Насправді саме російська армія систематично застосовує FPV-дрони проти цивільного населення на прифронтових територіях. Цей тип атак став одним із найпоширеніших засобів терору з боку рф.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15226

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Окупанти змушують мешканців ТОТ встановлювати месенджер-шпигун
Сегодня 08:17    17
Универсальный перехватчик Shahed-136. Мысли вслух. AH-1 Cobra
Сегодня 08:12    25
Оперативна інформація станом на 08:00 09.08.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:05    40
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 серпня 2025 року від ДСНС
Сегодня 08:02    40
САП подано клопотання про відсторонення від посади чинного Голови Антимонопольного комітету України
Сегодня 08:00    33
Окупанти перетворюють канікули на військові збори
Сегодня 07:47    56
З бізнесу з окупованих територій примусово не стягуватимуть борги
Сегодня 07:43    51
російські компанії масово скорочують зарплати
Сегодня 07:35    64
The Wall Street Journal: Путин сказал Уиткоффу, что согласится на прекращение огня, если Украина полностью выведет войска из Донбасса
Сегодня 07:30    77
Потери и результаты наступления РОВ за первую неделю августа в цифрах
Сегодня 07:26    68
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 