Брехня росії про "злочини київського режиму"

Так званий «посол з особливих доручень мзс рф щодо злочинів київського режиму» родіон мірошник поширює звинувачення, що нібито ЗСУ «цілеспрямовано за допомогою дронів полюють на мешканців прифронтових районів лнр».

Це чергова інформаційна операція, яку росія використовує після власних атак на цивільні об’єкти. Мета — дискредитувати ЗСУ та відвернути увагу від реальних злочинів окупантів.

Насправді саме російська армія систематично застосовує FPV-дрони проти цивільного населення на прифронтових територіях. Цей тип атак став одним із найпоширеніших засобів терору з боку рф.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15226

