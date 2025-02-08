Брехня: «росія могла запустити «орєшнік» по Києву 6 лютого, але ракета вибухнула на території рф»
Про це пише Forbes з посиланням на блогера та українського військового Кирила Сазонова.
Насправді: матеріал американського видання побудований лише на припущеннях Сазонова, а не на фактичних даних.
Сам Сазонов у своєму дописі використав формулювання «ймовірно запустили», «вірогідна ціль – Київ». Це підтверджує, що реальних доказів того, що росіяни запускали «орєшнік» по Києву, немає.
Офіційних підтверджень пуску «орєшніка» не було ані з українського боку, ані з боку рф.
росіяни часто маніпулюють темою «орєшніка», щоби залякати українців. Так, вони вже брехали про:
• удар «орєшніком» по Рівненській АЕС;
• список «жирних цілей» в Україні;
• вдосконалення ядерної доктрини росії.
«Новини» про запуск «орєшніка» по Києву лише підіграють ворогу та нагнітають паніку, тож ставтеся до подібної інформації критично.
Джерело: https://t.me/spravdi/44898