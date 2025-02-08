Брехня: «росія могла запустити «орєшнік» по Києву 6 лютого, але ракета вибухнула на території рф»

Про це пише Forbes з посиланням на блогера та українського військового Кирила Сазонова.

Насправді: матеріал американського видання побудований лише на припущеннях Сазонова, а не на фактичних даних.

Сам Сазонов у своєму дописі використав формулювання «ймовірно запустили», «вірогідна ціль – Київ». Це підтверджує, що реальних доказів того, що росіяни запускали «орєшнік» по Києву, немає.

Офіційних підтверджень пуску «орєшніка» не було ані з українського боку, ані з боку рф.

росіяни часто маніпулюють темою «орєшніка», щоби залякати українців. Так, вони вже брехали про:

• удар «орєшніком» по Рівненській АЕС;

• список «жирних цілей» в Україні;

• вдосконалення ядерної доктрини росії.

«Новини» про запуск «орєшніка» по Києву лише підіграють ворогу та нагнітають паніку, тож ставтеся до подібної інформації критично.

Джерело: https://t.me/spravdi/44898

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