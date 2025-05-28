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Брехня: «росія продовжує розробляти проєкт «меморандуму» майбутнього мирного договору з Україною»

Брехня: «росія продовжує розробляти проєкт «меморандуму» майбутнього мирного договору з Україною»

Про це заявила представниця російського мзс захарова.

Насправді: такі заяви з боку росіян – це звичайне затягування гуми з метою уникнення відповідальності за вбивства, а також намагання піти від жорстких санкцій, зазначив (https://t.me/ermaka2022/6299) керівник Офісу президента Андрій Єрмак:

- росія продовжує тягнути час, розробляти «щось» і не припиняти вогонь. Треба завершувати з цим вічним очікуванням – росія має отримати більше санкцій.

Також у своєму вечірньому зверненні президент Зеленський назвав (https://t.me/V_Zelenskiy_official/14317) знущанням з усього світу підготовку росією так званого «меморандуму» у відповідь на вимогу безумовного припинення вогню.

Джерело: https://t.me/spravdi/46940

Новости портала «Весь Харьков»

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