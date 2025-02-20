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Брехня: «російські війська прорвалися вглиб України з курського напрямку»

Брехня: «російські війська прорвалися вглиб України з курського напрямку»

Про таке заявив диктатор рф путін.

Насправді: на кордоні між курською областю та Україною ДПСУ не фіксували спроб прориву кордону зі сторони російських військ. Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив (https://suspilne.media/952479-putin-zaaviv-pro-perehid-vijsk-rf-cerez-kordon-u-kurskij-oblasti-u-dpsu-ta-zsu-ce-sprostuvali/?utm_source=copylink&utm_medium=ps) Суспільному.

«Протягом останніх кількох днів на Курщині ворог здійснював наступальні дії, але вони були успішно відбиті підрозділами ЗСУ», — також прокоментували в головному управлінні комунікацій ЗСУ.

Такі заяви путіна – це чергова невдала спроба показати «міць та силу» там, де її й немає. Не маючи значних успіхів на полі бою, кремлівський диктатор намагається намалювати їх хоча б на словах. Це вкотре підтверджує необізнаність путіна в ситуації на фронті та його відірваність від реальності.

Джерело: https://t.me/spravdi/45097

Новости портала «Весь Харьков»

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