Брехня: «виділення $500 млн на проєкт НАТО з постачання зброї США Україні – це боротьба русофобів за місце в рейтингу розпалювачів війни»

Про це заявила роспропагандистка скабєєва.

Насправді: по-перше, не існує жодного «рейтингу розпалювачів війни», у якому змагалися б країни, що допомагають Україні. Така риторика – чергова вигадка російської пропаганди. Надання військової допомоги Україні є добровільним і суверенним рішенням країн, які таким чином протидіють російській агресії.

По-друге, термін «русофобія» давно став улюбленим інструментом кремля для дискредитації будь-якої допомоги Україні. Його використовують, щоб створити хибне враження, нібито Захід діє не проти путінського режиму, а проти всіх росіян. Це маніпуляція, покликана виправдати війну та змістити акценти з реальних причин агресії.

По-третє, звинувачення Заходу в «розпалюванні війни» – це спроба перекласти відповідальність з агресора на жертву. Постачання зброї Україні почалося лише після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. Західна допомога – це реакція на вторгнення, а не його причина.

Щодо згаданого фінансування: $500 млн – це частина нового механізму, згідно з яким європейські країни купують (https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-24/buy-american-how-europe-must-stock-up-on-weapons-for-ukraine) зброю для України у США. Такий підхід виник після змін у політичному ландшафті США та зменшення обсягів прямої американської підтримки.

російська пропаганда вкотре намагається змінити місцями причину і наслідок: вторгнення росії стало причиною міжнародної підтримки України, а не навпаки. Захід не «розпалює» війну, а допомагає країні, яка захищається від агресора. Ізоляція росії – результат її дій, а не «русофобії».

Джерело: https://t.me/spravdi/48397

