Брехня: «військових 155-ї бригади ЗСУ відправляють на бойові завдання у кайданках»

Таке відео поширюють російські Telegram-канали.

Насправді: на відео не українські захисники, а російські окупанти з, імовірно, 15-ї окремої мотострілецької бригади. Вперше цей ролик ще 26 січня поширив один з російських Telegram-каналів, який пише про порушення в армії рф.

На каналі вказана дата відео – 16 січня, однак через низьку якість запису і відсутність додаткових доказів неможливо точно визначити, до якої саме бригади належали військові, зазначають фактчекери VoxCheck.

Проте на записі можна розгледіти, що в одного із загарбників на однострої присутній шеврон з елементами російського триколору.

У 155-й окремій механізованій бригаді ЗСУ «Анна Київська» підтвердили, що на відео солдати армії рф і закликали не поширювати неправдиву чи неперевірену інформацію.

Джерело: https://t.me/spravdi/45090

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