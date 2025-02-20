Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:55
Просмотров: 49

Брехня: «військових 155-ї бригади ЗСУ відправляють на бойові завдання у кайданках»

Брехня: «військових 155-ї бригади ЗСУ відправляють на бойові завдання у кайданках»

Таке відео поширюють російські Telegram-канали.

Насправді: на відео не українські захисники, а російські окупанти з, імовірно, 15-ї окремої мотострілецької бригади. Вперше цей ролик ще 26 січня поширив один з російських Telegram-каналів, який пише про порушення в армії рф.

На каналі вказана дата відео – 16 січня, однак через низьку якість запису і відсутність додаткових доказів неможливо точно визначити, до якої саме бригади належали військові, зазначають фактчекери VoxCheck.

Проте на записі можна розгледіти, що в одного із загарбників на однострої присутній шеврон з елементами російського триколору.

У 155-й окремій механізованій бригаді ЗСУ «Анна Київська» підтвердили, що на відео солдати армії рф і закликали не поширювати неправдиву чи неперевірену інформацію.

Джерело: https://t.me/spravdi/45090

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Методичка кремля на сегодня
Сегодня 09:29    22
путін — воєнний злочинець, який має сидіти за ґратами довічно, якщо не бути страченим, — сенатор США
Сегодня 09:18    31
росія офіційно почала готувати населення до економічної кризи
Сегодня 09:12    53
СБУ затримала ще 2-х інформаторів фсб, які коригували російські удари по Харківщині
Сегодня 09:07    37
Вогневі аргументи ― спецпризначенці ГУР продовжують ліквідацію окупантів
Сегодня 08:53    49
Україна не має запасів корисних копалин, на які розраховує Трамп, — Bloomberg
Сегодня 08:48    67
Брехня: «Європа готується до поділу і окупації України»
Сегодня 08:42    77
Військовим КНДР на Курщині кажуть, що вони воюють проти бійців Південної Кореї
Сегодня 08:38    77
Будь-які мирні угоди без участі України є недійсними
Сегодня 08:27    86
Брехня: «російські війська прорвалися вглиб України з курського напрямку»
Сегодня 08:21    76
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 