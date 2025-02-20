Брехня: «Європа готується до поділу і окупації України»

Про це заявив нардеп олександр дубінський, який наразі перебуває у СІЗО за підозрою у держзраді.

Насправді: жодна країна світу, окрім росії, не висувала і не висуває територіальних претензій до України. Навпаки, демократичні уряди надають Україні суттєву військову, економічну і дипломатичну підтримку.

Метою просування таких меседжів є посилення російського наративу про Україну як «штучну» і «неспроможну» державу, а також «нормалізація» російської окупації частини української території шляхом приписування аналогічних намірів іншим державам.

Таке «віддзеркалення» є звичайною тактикою кремля, а дубінський і його Telegram-канал є інструментом для подібних російських інформаційних операцій.

Нагадаємо, дубінський є автором фейків про «катастрофічну ситуацію (https://t.me/spravdi/43582) для Зеленського», що «київський режим» є головним торговцем (https://t.me/spravdi/41966) смертю і не бажає миру», «Україна вичерпала (https://t.me/spravdi/38407) весь запас міцності за останні місяці» і «бажання Зеленського створити (https://t.me/spravdi/42992) ядерну зброю призведе до краху режиму».

Джерело: https://t.me/spravdi/45102

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