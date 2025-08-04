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Брехня у церкві РПЦ (ФОТО)

Брехня у церкві РПЦ (ФОТО)

В російській церкві Смоленської ікони Божої Матері на території монастиря на острові Валаам, куди приїздив путін з лукашенком, повісили "фреску", на якій російський окупант перев’язує пораненого українського військового

Сюжет про це випустили на пропагандистському каналі "Россія-1". "Фреска" присвячена "сво", повідомляє воєнний відділ московського патріархату (так, такий виявляється, існує). На ній рашист з літерою Z на рукаві перев’язує голову українському захиснику. "Фреску" намалювали після 2023-го року.

А буде фреска як російська армія запускає ракети по будинках і вбиває немовлят або цілі родини? Чи як на фронті розстрілює беззбройних військовополонених?

Джерело: https://t.me/c/1844171976/38177

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