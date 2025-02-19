Брехня: «у житловий будинок на Кіровоградщині влучила ракета української ППО»

Про це пишуть прокремлівські псевдоЗМІ. Як стверджують пропагандисти, українські медіа нібито навмисно публікують фото будинку лише з «потрібного» ракурсу.

Насправді: в ніч на 18 лютого у багатоповерхівку в місті Долинська Кропивницького району влучив російський безпілотник, внаслідок чого виникла пожежа у двох квартирах, повідомляють у ДСНС.

Від ворожої атаки постраждали 5-річна дитина та її 37-річна мати. Рятувальники евакуювали мешканців 38 квартир і ліквідували пожежу.

Підтвердження цьому російському злочину – десятки фото з наслідками влучання та евакуйовані жителі багатоповерхівки. Подібні російських пропагандистів про «криву українську ППО» – це спроба перекласти відповідальність за свої воєнні злочини на жертву.

Джерело: https://t.me/spravdi/45071

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