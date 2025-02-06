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Брехня: «у краснодарському краї відбито атаку безпілотників ЗСУ»

Брехня: «у краснодарському краї відбито атаку безпілотників ЗСУ»

Про це кремлівським псевдоЗМІ повідомив губернатор регіону.

Насправді: підрозділи СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у ніч на 5 лютого уразили ТОВ «албашнєфть» у краснодарському краї рф. Як зазначили (https://t.me/GeneralStaffZSU/20595) у Генштабі, влучання підтверджено, а на об’єкті спалахнула пожежа.

Цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як «міні-НПЗ» і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії.

Також Сили оборони вдарили по ворожому ЗРК «Бук» на ТОТ Запорізької області – зафіксовано успішне влучання та пошкодження цілі.

Джерело: https://t.me/spravdi/44839

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