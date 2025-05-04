Про таке заявив проросійський журналіст та блогер Такер Карлсон.

Насправді: скандально відомий Такер Карлсон продовжує очорняти і Україну, і відносини нашої держави із США. Меседж про продаж зброї – це давній наратив російської пропаганди, який згенерували інформаційні злочинці кремля ще у 2022 році, коли західні партнери України почали активно постачати нам зброю та військову амуніцію.

Мета наративу – зірвати цей потік постачання зброї, дискредитувати українську владу і Збройні сили України. Вкиди та фейки за цією тематикою неодноразово спростовували аналітики Центру стратегічних комунікацій.

Крім того, за час війни в Україні проходили численні перевірки з приводу використання зброї та військової допомоги. Попередня адміністрація США у 2024 році повідомляла, що не виявила жодних ознак зловживань зі зброєю, яка була передана Україні протягом всього часу поки вона надавалася.

Джерело: https://t.me/spravdi/46442

Новости портала «Весь Харьков»