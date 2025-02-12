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Брехня: «українці – найзаможніші люди, вони в Альпах витрачають по мільйону доларів на день американських платників податків»

Брехня: «українці – найзаможніші люди, вони в Альпах витрачають по мільйону доларів на день американських платників податків»

Про це заявив колишній телеведучий Fox News, який наразі просуває російську пропаганду, Такер Карлсон.

Насправді: це – черговий абсурд, не підкріплений конкретними фактами і цифрами.

Карлсон не пояснив, як він нарахував таку кількість витрачених людьми грошей, і звідки знає, що це саме українці.

Та й, якщо керуватися здоровим глуздом, що ж треба робити, аби витрачати по мільйону доларів на день в Альпах?

Теза про українців як «найзаможніших людей» теж не відповідає дійсності – за даними Світового банку, з 2020 року кількість українців, які живуть у бідності, зросла на 1,8 мільйона, що становить близько 29% населення. А найбагатшою країною, згідно з рейтингом International Monetary Fund, все ще залишається Люксембург.

Нагадаємо, в січні Карлсон під час інтерв'ю з Меттом Таіббі заявляв, що «адміністрація Байдена намагалася вбити путіна», проте деталей чи якихось подробиць він не наводив.

Джерело: https://t.me/spravdi/44949

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