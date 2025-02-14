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Брехня: «українські спецслужби за підтримки Заходу планують серію антиросійських провокацій

Брехня: «українські спецслужби за підтримки Заходу планують серію антиросійських провокацій

Зокрема, підірвати судно в Балтійському морі»

Про це заявили у службі зовнішньої розвідки росії.

Насправді: такими заявами росія може створювати інформаційні умови для потенційних диверсій у Балтійському морі з метою дискредитації України, вважають у Інституті вивчення війни.

Не виключено, що самі росіяни влаштують диверсію за допомогою морської міни проти європейського судна і паралельно організують серію нападів на представників «несистемної опозиції» та російських бізнесменів, які переховуються в ЄС.

Український аналітик Олексій Копитько наголосив, що «москва вже створила величезні ризики для Балтики»:

- Аварія в порту усть-луга активізувала дискусії в ЄС щодо необхідності обмежити або закрити трафік із росії Балтійським морем. Ось у москві й намагаються захопити ініціативу, за шаблоном покладаючи відповідальність на Україну та Європу, – зазаначив аналітик.

Джерело: https://t.me/spravdi/44987

Новости портала «Весь Харьков»

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