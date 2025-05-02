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Брехня: «уряд Зеленського може стояти за замахом на Трампа»

Брехня: «уряд Зеленського може стояти за замахом на Трампа»

Таку заяву журналіста Такера Карлсона поширюють кремлівські ЗМІ.

Насправді: свою заяву про «причетність Зеленського до замаху на президента США» Карлсон не підкріплює жодними доказами. А все тому, що для нього важливо поширювати не правду, а кремлівські наративи.

Такер Карлсон вже не вперше намагається дискредитувати українську владу.

Раніше він брехав про те, що Зеленський – диктатор, який керує країною за допомогою сили, забороняє християнську конфесію та вбиває своїх опонентів.

Також Карлсон поширював вигадки про те, що Україна продає зброю США мексиканським наркокартелям, а українці – найзаможніші люди, бо вони витрачають в Альпах по мільйону доларів на день.

У всіх цих випадках журналіст не навів конкретних фактів і доказів – лише озвучив думки, вигідні кремлю.

Джерело: https://t.me/spravdi/46418

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