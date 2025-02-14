Брехня: «ЗСУ обстріляли автоколону місії МАГАТЕ»

Про це пише міноборони рф.

Насправді: це – постановка, для зйомки якої росіяни використали позашляховики УАЗ «Патріот» білого кольору і «прапор ООН».

На російських автомобілях відсутні маркування, які використовує місія МАГАТЕ для позначення своєї присутності – UN/IAEA.

До того ж, члени місії МАГАТЕ пересуваються винятково на білих броньованих Toyota Land Cruiser з символікою ООН.

Зазначимо, саме російські окупанти продовжують саботаж ротації місії МАГАТЕ, що створює ризики катастрофи на ЗАЕС.

Джерело: https://t.me/spravdi/44985

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