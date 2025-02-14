Сегодня 06:28
Просмотров: 65
Брехня: «ЗСУ обстріляли автоколону місії МАГАТЕ»
Про це пише міноборони рф.
Насправді: це – постановка, для зйомки якої росіяни використали позашляховики УАЗ «Патріот» білого кольору і «прапор ООН».
На російських автомобілях відсутні маркування, які використовує місія МАГАТЕ для позначення своєї присутності – UN/IAEA.
До того ж, члени місії МАГАТЕ пересуваються винятково на білих броньованих Toyota Land Cruiser з символікою ООН.
Зазначимо, саме російські окупанти продовжують саботаж ротації місії МАГАТЕ, що створює ризики катастрофи на ЗАЕС.
Джерело: https://t.me/spravdi/44985
Темы: війна, пропаганда, росія, україна