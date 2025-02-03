Британская разведка объяснила, зачем рф бросает в бой раненных солдат

Британская разведка обратила внимание на распространенное применение рф практики, когда раненые военные преждевременно возвращаются в строй и выполняют боевые задачи.

Это уменьшает нагрузку на перегруженную военно-медицинскую систему и увеличивает возможности подразделений отслеживать и использовать раненых военнослужащих для выполнения оперативных задач – сказано в разведобзоре.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/49797

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