Буркіна-Фасо «перемогла» Гітлера

путін на зустрічі з іноземними делегаціями, які прибули на святкування 80-річчя «перемоги», цілком серйозно розповів про внесок Буркіна-Фасо в розгром нацистської Німеччини, заявивши, що 30 тисяч «жителів нинішньої Буркіна-Фасо» воювали в армії де Голля.

Насправді Буркіна-Фасо (тоді – Верхня Вольта) як держава була створена лише в 1960 році — під час Другої світової війни вона не існувала, як і її «громадяни». Адже на той час ця територія була колонією Франції.

А в армії генерала де Голля, яка воювала проти нацистів, служили 30 тисяч осіб не з території Буркіна-Фасо, а з усіх африканських і близькосхідних колоній Франції (переважно з Лівану), разом узятих.

Але відомому «історику-самозванцю» путіну так кортіло сподобатися своїм африканським «друзям», що він приписав і їм «перемогу над Гітлером».

Джерело: https://t.me/spravdi/46656

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